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12 червня • оновлено в 16:29
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Знаменитий боєць UFC Френсіс Нганну розповів про в'язницю та здивував фанатів старим фото

1.1т
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Знаменитий французький боєць UFC Френсіс Нганну розповів, як потрапив в іспанську в'язницю за незаконний перетин кордону Європи морем, і здивував фанатів знімком, на якому він зовсім не схожий на сьогоднішню версію себе.

"Сім років тому, 2013 року, Служба безпеки Іспанії випустила нас на свободу після того, як ми просиділи два місяці у в'язниці за незаконний перетин кордону Європи морем. Протягом усього попереднього року я намагався потрапити на континент із Марокко. У мене не було нічого, крім мрії та віри в неї. Деякі люди завжди будуть говорити вам, що у вас щось не вдасться, але ви не слухайте їх, адже все залежить лише від вас", – написав Нганну в себе в Instagram, прикріпивши старі фотографії.

Френсіс Нган

Френсіс Нган

Знаменитий боєць UFC розповів про в'язницю та здивував фанатів старим фото

Instagram Френсіса Нганну

Знаменитий боєць UFC розповів про в'язницю та здивував фанатів старим фото

Instagram Френсіса Нганну

Шанувальники бійця були вкрай здивовані, побачивши його в такому вигляді. Вони не могли повірити, як він змінився за останні сім років.

На рахунку Нганну 15 перемог у 18 боях у змішаних єдиноборствах. Він виступає в UFC з 2015 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у своєму останньому поєдинку боєць здобув ефектну перемогу нокаутом над суринамцем Жаірзіньо Розенструйком.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
UFC
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