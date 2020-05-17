Знаменитий боєць переміг брутальним нокаутом на UFC Fight Night 172

Нідерландський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Алістар Оверім нокаутував американця Уолта Харріса в головному бою турніру Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Fight Night 172.

Оверім - Харріс

Поєдинок у важкій ваговій категорії пройшов в американському Джексонвіллі, штат Флорида і завершився достроково.

У другому раунді колишній претендент на титул чемпіона UFC потрапив опоненту ногою в голову, після чого почав добивати Уолта. Рефері зупинив зустріч, присудивши перемогу технічним нокаутом.

Оверім є п'ятим в списку кращих важковаговикiв в світі. 17 травня нідерландському бійцеві виповнюється 40 років. На його рахунку 65 проведених боїв, з яких він виграв 46 (24 нокаутом).

Оверім - Харріс

Оверім - Харріс

Оверім - Харріс

Оверім - Харріс

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиждень тому на на турнірі UFC 249 Тоні Фергюсон програв технічним нокаутом в п'ятому раунді Джастіну Гетжі в бою за пояс тимчасового чемпіона UFC у легкій вазі. Пізніше з'явилося відео кращих моментів і нокауту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в со-головному бою Генрі Сехудо добув яскраву перемогу над співвітчизником Доменіком Крусом, захистивши пояс чемпіона організації в найлегшій вазі.

Крім того, ексчемпіон UFC у легкій вазі Ентоні Петтіс переміг Дональда Серроне в матчі реванші. Поєдинок завершився одноголосним рішенням суддів на користь Петтіса 29-28, 29-28, 29-28.

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