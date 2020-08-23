Знамениті українки зробили золотий дубль в Діамантовій лізі

Ярослава Магучіх виграла "золот".
Прославлена українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виграла другий етап Діамантової ліги в Стокгольмі.
18-річнiй дніпрянцi під час третьої спроби підкорилася планка на висоті 2 метри. Другою стала ще одна представниця нашої країни. Киянка Юлія Левченко стрибнула на висоту 198 см.
Завдяки цьому успіху після двох етапів Магучіх очолила загальний залік в цій дисципліні.
Результати змагань зі стрибків у висоту Diamondleague.com
Як повідомляв OBOZREVATEL 14 серпня Магучіх виграла перший етап "Діамантової ліги". Відновлений після карантину турнір пройшов в Монако.
Юлія Левченко стала другою. Обидві дівчини показали однаковий результат – 198 см
19 серпня Юлія Левченко з результатом 2 метри виграла турнір "Меморіал Ірени Шевінської" в польському Бидгощі.
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