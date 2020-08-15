Знамениті українки зробили золотий дубль в "Діамантовій лізі"

Максим Іншаков Інші види спорту 09:49, 15.08.2020 Оновлено: 10:01, 15.08.2020

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виграла перший етап "Діамантовій лізі". Відновлений після карантину турнір пройшов в Монако.

Другою стала інша представниця України Юлія Левченко. Обидві дівчини показали однаковий результат 198 см, однак 18-річна дніпрянка випередила співвітчизницю з Києва через меншу кількiсть спроб.

Результати етапу в секторі зі стрибків у висоту
Ярослава Магучіх
Юлія Левченко
Ярослава Магучіх
Юлія Левченко

Нагадаємо, що Магучіх є переможницею юнацьких Олімпійських ігор-2018 і срібною призеркою чемпіонату світу-2019. Другий етап діамантової ліги запланований на 23 серпня у шведському Стокгольмі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Магучіх шокувала армію шанувальників, опублікувавши у себе в Instagram фотографії в новому образі.

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