Знамениті українки зробили золотий дубль в "Діамантовій лізі"

Ярослава Магучіх виграла 1-й етап. Twitter Wanda Diamond League
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виграла перший етап "Діамантовій лізі". Відновлений після карантину турнір пройшов в Монако.
Другою стала інша представниця України Юлія Левченко. Обидві дівчини показали однаковий результат 198 см, однак 18-річна дніпрянка випередила співвітчизницю з Києва через меншу кількiсть спроб.
Результати етапу в секторі зі стрибків у висоту
Ярослава Магучіх
Юлія Левченко
Ярослава Магучіх
Юлія Левченко
Нагадаємо, що Магучіх є переможницею юнацьких Олімпійських ігор-2018 і срібною призеркою чемпіонату світу-2019. Другий етап діамантової ліги запланований на 23 серпня у шведському Стокгольмі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Магучіх шокувала армію шанувальників, опублікувавши у себе в Instagram фотографії в новому образі.
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