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Знамениті українки зробили золотий дубль в "Діамантовій лізі"

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Інші види спорту
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Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх виграла 1-й етап. Twitter Wanda Diamond League

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виграла перший етап "Діамантовій лізі". Відновлений після карантину турнір пройшов в Монако.

Другою стала інша представниця України Юлія Левченко. Обидві дівчини показали однаковий результат 198 см, однак 18-річна дніпрянка випередила співвітчизницю з Києва через меншу кількiсть спроб.

Результати етапу в секторі зі стрибків у висоту

Результати етапу в секторі зі стрибків у висоту

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Нагадаємо, що Магучіх є переможницею юнацьких Олімпійських ігор-2018 і срібною призеркою чемпіонату світу-2019. Другий етап діамантової ліги запланований на 23 серпня у шведському Стокгольмі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Магучіх шокувала армію шанувальників, опублікувавши у себе в Instagram фотографії в новому образі.

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МонакоМонте КарлоЮлія ЛевченкоЯрослава Магучiх
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