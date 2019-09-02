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2 вересня • оновлено в 14:58
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Знаменита українська чемпіонка отримала страшну травму

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Знаменита українська велосипедистка Яна Беломоїна змушена пропустити чемпіонат світу з маунтинбайку через важку травму, яку отримала в аварії під час одного з виступів.

Яна Беломоїна

Яна Беломоїна

Про це повідомила сама спортсменка в соцмережах, показавши також фотографії травмованої ноги.

"На превеликий жаль, не зможу виступити на чемпіонаті світу. Два дні тому я травмувала коліно під час важкої аварії.

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Хочу вибачитися перед всіма, хто чекав мого виступу", — написала Беломоїна у Facebook.

Знаменита українська чемпіонка отримала страшну травму

Яна Беломоїна — неодноразова переможниця Кубка світу з маунтинбайку в дисципліні кроскантрі. У липні 2019 року вона завоювала срібло чемпіонату Європи в чеському Брно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бразильський футболіст отримав жахливу травму руки.

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