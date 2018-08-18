Знаменита українська чемпіонка офіційно завершила кар'єру

Знаменита українська гімнастка Ганна Різатдінова завершила спортивну кар'єру. При цьому чемпіонка світу, Європи та Всесвітніх ігор сподівається поїхати на Олімпійські ігри в Токіо в штабі збірної:

"Спорт для мене закрита історія і я не хочу, щоб про цю історію говорили з якимось жалем. Мені здається, що разом зі своєю командою я зробила просто неможливе, так як в дитинстві у мене не було якихось колосальних даних, по яким можна було б визначити - ага, вона сто відсотків стане зіркою. Все, що ось ви бачили в Ріо, - це зроблено наполегливою працею і тільки. Там таланту дуже мало", - цитує 25-річну кримчанку 112.ua.

Прокоментувала Анна і своє фото в Instagram з натяком на Токіо-2020.

Tokyo 2020 💁🏻♀️🙄? !! Публікація від Anna Rizatdinova (@annarizatdinova) 7 Авг 2018 о 11:00 PDT

"Знаю, що дуже багато вболівальників хочуть, щоб я виступала в Токіо. І я розуміла, як напис "Може бути, в Токіо?" Підніме людям настрій і додасть їм наснаги - тому мені було цікаво. Хочу поїхати в штабі національної збірної. Сподіваюся , що мені дадуть акредитацію, і я буду підтримувати всі види спорту без винятку", - зазначила Різатдінова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Різатдінова 12 листопада 2017 роки народила хлопчика, якого назвали Романом. При цьому імені батька дитини вона не назвала, однак раніше ЗМІ повідомляли про її роман зі скандальним олігархом Олександром Онищенком.