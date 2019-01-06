Популярна кіберспортсменка роздяглася топлес, забувши вимкнути стрім - відео 18+

Відома американська кіберспортсменка Лючія Діта випадково роздяглася топлес під час показу чергової гри. Дівчина забула вимкнути камеру і продемонструвала всім свої груди.

Така помилка дорого коштувало красуні, яка виступає під ніком lucia_omnomnom. Партнерку Twitch (відеострімінгового сервісу, що спеціалізується на тематиці комп'ютерних ігор, в тому числі трансляціях геймплея і киберспортівних турнірів) забанили на три дні.

"Заблокували на 3 дні. Схоже, трансляція все ще йшла, хоча я провела рейд і захостити когось ще в кінці свого стріму", – написала Лючія у себе в Instagram.

Лючія Діта Instagram

Лючія Діта Instagram

Лючія Діта Instagram

Лючія Діта Instagram

Лючія Діта Instagram

Лючія Діта Instagram

Лючія Діта Instagram

Лючія Діта Instagram

Лючія Діта Instagram

Лючія Діта Instagram

Лючія Діта Instagram

Лючія Діта Instagram

Лючія Діта Instagram

Лючія Діта Instagram

Лючія Діта Instagram

Лючія Діта Instagram

Лючія Діта Instagram

Лючія Діта Instagram

Лючія Діта Instagram

Лючія Діта Instagram

Лючія Діта Instagram

Лючія Діта Instagram

Лючія Діта Instagram

Лючія Діта Instagram

Лючія Діта Instagram

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