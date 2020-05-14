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15 травня • оновлено в 12:43
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Знайдено спосіб організувати роботу спортклубів під час пандемії коронавiрусу

9.5т
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Спортзали в Швейцарії на своєму прикладі продемонстрували, як можна організувати роботу під час пандемії коронавiрусу.

Спортзал у Швейцарії

Спортзал у Швейцарії

imgur.com

Адміністратори клубів склали список з 4 правил, які мають виконуватися беззаперечно, повідомляє imgur.

  • Правило №1. У залі займаються не більше 5 осіб. Зал розкреслений. Спорядження було пересунуто таким чином, щоб у кожного була своя зона для тренування з якої не можна йти. На таку групу з 5 осіб виділено один тренер, який контролює процес і допомагає.

  • Правило №2. Клієнти зобов'язані приходити відразу в тренувальній формі, через те, що користування роздягальнями та душовими небезпечно.

  • Правило №3. Клієнти зобов'язані попередньо записуватися на будь-які тренування, які йдуть строго за розкладом. Залишитися більше ніж на годину без запису не можна.

  • Правило №4. Вхід і вихід через різні двері. Використовується пожежний вихід, щоб нова група не перетиналася з тими, хто вже позаймався.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 22 травня послаблять карантин, однак мова про відкриття спортзалів поки не йде.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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