ЗМІ повідомив про вкрай важкий стан батька Хабіба, у якого підтвердили коронавірус

Олександр Чеканов Інші види спорту 20:29, 18.05.2020 Оновлено: 20:54, 18.05.2020

Батько і тренер російського чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова Адбулманап перебуває у вкрай важкому стані і підключений до апарату ШВЛ.

За даними Telegram-каналу Mash, у Нурмагомедова-старшого діагностовано коронавірус, у нього продовжує розвиватися набряк легенів. Відомі, що фахівець переніс інсульт, був введений у стан штучної коми. У нього вражені 75% легенів, а лікарі чергують у палаті тренера цілодобово.

Як розповів "Спорт-Експрес" друг Абдулманапа Каміл Гаджієв, ситуація дуже важка. "Я не чув про жодну позитивну динаміку. Гарних новин немає. Чи правда, що він вийшов із коми, але не розмовляє? Наскільки я знаю, так", – сказав функціонер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ірландська зірка UFC Конор МакГрегор звернувся до Нурмагомедових і заявив, що молиться за здоров'я тренера Хабіба.

Коментувати
Спорт Інші види спорту

Дивіться також

СБУ розкрила статус активіста Стерненка: під будівлею відбулася акція протесту

Рятували тиждень, залишився маленький син: Одесу сколихнула смерть лікаря від COVID-19

"Проникає в мозок": названа небезпека носіння маски в разі коронавірусу

Інтернати закрили на карантин, а дітей повернули в небезпечні сім'ї: їхні життя під загрозою

"Негайно повернути!" США та ЄС різко звернулися до Росії через Крим