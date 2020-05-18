Головна Новини
18 травня • оновлено в 22:33
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

ЗМІ повідомив про вкрай важкий стан батька Хабіба, у якого підтвердили коронавірус

4.8т
Читати матеріал російською

Батько і тренер російського чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова Адбулманап перебуває у вкрай важкому стані і підключений до апарату ШВЛ.

За даними Telegram-каналу Mash, у Нурмагомедова-старшого діагностовано коронавірус, у нього продовжує розвиватися набряк легенів. Відомі, що фахівець переніс інсульт, був введений у стан штучної коми. У нього вражені 75% легенів, а лікарі чергують у палаті тренера цілодобово.

Як розповів "Спорт-Експрес" друг Абдулманапа Каміл Гаджієв, ситуація дуже важка. "Я не чув про жодну позитивну динаміку. Гарних новин немає. Чи правда, що він вийшов із коми, але не розмовляє? Наскільки я знаю, так", – сказав функціонер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ірландська зірка UFC Конор МакГрегор звернувся до Нурмагомедових і заявив, що молиться за здоров'я тренера Хабіба.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
UFC
Особа
Хабiб Нурмагомедов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
3
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Спорт Інші види спорту

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 18 616.

    Вилікувалися: 5276. Померли: 535.

  • У світі захворіли понад 4,7 млн осіб, загинули – понад 313 тисяч.

  • Одесу потрясла смерть від коронавірусу лікаря-реаніматолога – чоловіка рятували тиждень.

  • У носінні маски знайшлася прихована небезпека – COVID-19 може потрапити в мозок людини.

  • Лікарі попередили, що у молодих пацієнтів із COVID-19 інсульт може бути "першим і останнім" симптомом коронавірусу.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Salamander
VS
AGO
Победа Salamander
1.87 Сделать ставку
Неман
VS
Торпедо-БелАЗ
Победа Торпедо-БелАЗ с форой (0)
1.91 Сделать ставку
Славия
VS
Городея
Городея не проиграет
1.83 Сделать ставку
Герта
VS
Унион
Победа Герты с форой (0)
1.71 Сделать ставку
Шахтер С
VS
Белшина
Победа Шахтера с форой (-1.5)
1.78 Сделать ставку
Syman
VS
LDLC
Победа Syman с форой в -1,5 карт
1.95 Сделать ставку
Endpoint
VS
AVEZ
Победа Endpoint с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
Nemiga
VS
Alternate aTTaX
Победа Nemiga
1.70 Сделать ставку
Astralis
VS
G2
Победа Astralis с форой в -2,5 карты
2,11 Сделать ставку
Sprout
VS
Complexity
Победа Complexity с форой в -1,5 карты
2,42 Сделать ставку