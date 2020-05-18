ЗМІ повідомив про вкрай важкий стан батька Хабіба, у якого підтвердили коронавірус

Батько і тренер російського чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова Адбулманап перебуває у вкрай важкому стані і підключений до апарату ШВЛ.

За даними Telegram-каналу Mash, у Нурмагомедова-старшого діагностовано коронавірус, у нього продовжує розвиватися набряк легенів. Відомі, що фахівець переніс інсульт, був введений у стан штучної коми. У нього вражені 75% легенів, а лікарі чергують у палаті тренера цілодобово.

Як розповів "Спорт-Експрес" друг Абдулманапа Каміл Гаджієв, ситуація дуже важка. "Я не чув про жодну позитивну динаміку. Гарних новин немає. Чи правда, що він вийшов із коми, але не розмовляє? Наскільки я знаю, так", – сказав функціонер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ірландська зірка UFC Конор МакГрегор звернувся до Нурмагомедових і заявив, що молиться за здоров'я тренера Хабіба.

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