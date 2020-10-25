ЗМІ порахували, скільки заробив Хабіб за бій з Гетжі

Максим Іншаков Інші види спорту 17:35, 25.10.2020

Керівництво Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) заплатило Хабібу Нурмагомедову три мільйони доларів, при цьому розмір гонорару не залежав від результату поєдинку.

Перемога у другому раунді принесла російському бійцеві ще 90 тисяч доларів, повідомляє Sportekz. Відзначається, що сума не враховує частину доходу з проданих ТВ-трансляцій.

Крім того, глава UFC Дана Уайт пообіцяв віддати Хабібу бонус за найвидовищний бій вечора (50 000 доларів США).

Доходи від бою
Sportekz

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нурмагомедов оголосив про те, що залишає змішанi єдиноборства після перемоги над Джастіном Гетжі. У головному поєдинку івенту UFC 254 Орел зловив американця на трикутник і переміг його технічним нокаутом у другому раунді.

Пізніше рішення дагестанця прокоментував Конор МакГрегор.

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