ЗМІ: під час теракту в Новій Зеландії загинув воротар збірної

У Новій Зеландії опізнали ще кілька людей, які стали жертвами теракту в мечеті. Серед них по речах виявили тіло воротаря національної збірної і команди "Кентербері" з міні-футболу Атти Елайяна.

Нещодавно спортсмен став батьком. Крім того, Елайян був директором і акціонером компанії під назвою LWA Solutions. У поліції, а також на офіційному сайті федерації футзалу цю інформацію поки не підтвердили, повідомляє stuff.co.nz.

Атта Елайян twitter.com/attaelayyan

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в новозеландському місті Крайстчерч в ніч на 15 березня зловмисники розстріляли дві мечеті і міську лікарню.

За повідомленнями ЗМІ, загинули не менше 49 осіб, ще близько 40 були поранені. Відомо, що злочинці цілилися в основному в дітей.

Пізніше два вибухи прогриміли в районі вокзалу і торгового центру в новозеландському Окленді. Виявилося, що поліція вчасно виявила бомби і знешкодила їх.

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