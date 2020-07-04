ЗМІ назвали причину смерті батька Хабіба Нурмагомедова

Максим Богданов Інші види спорту 11:13, 4.07.2020

Стало відомо, через що помер заслужений тренер Росії, батько чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов.

За інформацією видання Mash, причиною смерті тренера стали ускладнення у вигляді крововиливу в мозок і сепсису.

t.me/breakingmash/18988

25 квітня Хабіб-старший був госпіталізований в Махачкалі з підозрою на пневмонію. 3 травня батька Хабіба в екстреному порядку доставили в одну з лікарень Москви через проблеми з серцем. Йому зробили операцію і ввели в медикаментозну кому. У нього також виявили коронавірус, який вразив 75% його легких. Абдулманап не міг дихати самостійно, тому його підключили до апарату ЕКМО.

Пізніше з'явилася інформація про те, що батько Хабіба вилікувався від коронавiрусу, а його стан поліпшується. Пізніше сам боєць UFC розповів про тяжкі наслідки коронавiрусу у Абдулманапа.

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