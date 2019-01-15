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Злетів з котушок: російський боєць ММА розгромив банк - відеофакт

1.3тЧитати матеріал російською

Боєць змішаних бойових мистецтв Джабраїл Дузаєв влаштував погром у відділенні одного з російських банків на Кузнецькому мосту в Москві. Спортсмен поводився неадекватно.

Інцидент стався п'ятого січня. Боєць увійшов до відділення банку і почав громити стіни, банкомати і все, що траплялося на його шляху. Після погрому Дузаєв вийшов із будівлі і став легкою здобиччю для правоохоронців. Спортсмена тут же затримали, повідомляє Рен-ТВ.

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Дузаєв провів три поєдинки за правилами змішаних єдиноборств. На його рахунку одна перемога і дві поразки. У 2016 році боєць провів один поєдинок під егідою Абсолютного чемпіонату Беркута (АСВ).

Джабраїл Дузаєв

Джабраїл Дузаєв

Скрішот ok.ru/В-А-Й-Н-А-Х М-М-А

Як повідомляв OBOZREVATEL, південнокорейський боєць змішаного стилю (MMA) Сун Квон Кім відправив у нокаут бразильця Андре Олівейру на турнірі RFC Way of the Dragon ударом по нозі.

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Тема
MMA
Місце
РосіяМосква
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