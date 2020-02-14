Зірки українського спорту пристрасно відзначили День Валентина - фото

14 лютого відзначається День всіх закоханих. Відомі українські спортсмени привітали своїх половинок в мережі.

Капітан "Динамо" Віктор Циганков підписав знімок з дівчиною: "З Днем святого Валентина! Я тебе люблю!".

Півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський зізнався в любові дружині: "Кохана, ніжна, мила, з Днем закоханих, рідна моя. З кожним днем люблю тебе все сильніше я".

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко додав фото з дружиною Крістен Пазік. "Завжди, в любові, разом", - написав Шевченко.

Півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко розмітив в Instagram фото зі своєю нареченою Владою Седан.

Партнер українця по "Ман Сіті" Кевін Де Брюйне опублікував фото з дружиною і двома дітьми.

Іспанський форвард "Динамо" (Київ) Фран Соль поділився знімком з коханою.

Шаблістка Ольга Харлан розмістила фото зі своїм бойфрендом - італійським фехтувальником Луїджі Самеле.

Лідер збірної України з карате Станіслав Горуна виставив на своїй сторінці фотографію зі своїм сином.

Баскетболіст збірної України Максим Пустозвонов, який недавно зробив пропозицію своїй дівчині Лані Кауфман у Палаці спорту в Києві, написав: "День Святого Валентина у нас кожен день. Люблю тебе".

Голкіпер "Маріуполя" Рустам Худжамов виклав пристрасне фото, підписавши його: "Пристрасно любіть, пристрасно живіть, пристрасно грайте!". Цікаво, що Худжамов обіймає кохану у воротарських рукавичках.

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук фото зі своїм коханим, плавцем Михайлом Романчуком підписала так: "Ти найкращий в світі. Найкращий чоловік... Найкращий друг... Люблю тебе".

Знаменита гімнастка Ганна Різатдінова поділилася фото з одного зі своїх виступів, на якому все зрозуміло без слів:

Легкоатлетка Юлія Левченко: "Ви - чиєсь щастя".

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко зворушливо привітав з Днем святого Валентина.

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