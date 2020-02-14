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15 лютого • оновлено в 00:20
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Зірки українського спорту пристрасно відзначили День Валентина - фото

1.1т
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14 лютого відзначається День всіх закоханих. Відомі українські спортсмени привітали своїх половинок в мережі.

Капітан "Динамо" Віктор Циганков підписав знімок з дівчиною: "З Днем святого Валентина! Я тебе люблю!".

Happy Valentine's Day 🥰 I love you 💙

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Півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський зізнався в любові дружині: "Кохана, ніжна, мила, з Днем закоханих, рідна моя. З кожним днем люблю тебе все сильніше я".

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко додав фото з дружиною Крістен Пазік. "Завжди, в любові, разом", - написав Шевченко.

Півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко розмітив в Instagram фото зі своєю нареченою Владою Седан.

Happy Valentine's Day 🎈

A post shared by Alex Zinchenko (@ zinchenko_96) on

Партнер українця по "Ман Сіті" Кевін Де Брюйне опублікував фото з дружиною і двома дітьми.

Our valentine 🥰 @ lacroixmichele

A post shared by Kevin De Bruyne (@kevindebruyne) on

Іспанський форвард "Динамо" (Київ) Фран Соль поділився знімком з коханою.

Happy san Valentine's Day my love ❤️❤️❤️😘😘 #mimejorregalo #volverteaver @ aidatj_9

A post shared by Fran Sol Ortiz (@ frank_sol9) on

Шаблістка Ольга Харлан розмістила фото зі своїм бойфрендом - італійським фехтувальником Луїджі Самеле.

Лідер збірної України з карате Станіслав Горуна виставив на своїй сторінці фотографію зі своїм сином.

Баскетболіст збірної України Максим Пустозвонов, який недавно зробив пропозицію своїй дівчині Лані Кауфман у Палаці спорту в Києві, написав: "День Святого Валентина у нас кожен день. Люблю тебе".

Happy Valentine's Day we have every day☺️ Luv U @lankaf ❤️

A post shared by Max Pustozvonov (@maxpustozvonov) on

Голкіпер "Маріуполя" Рустам Худжамов виклав пристрасне фото, підписавши його: "Пристрасно любіть, пристрасно живіть, пристрасно грайте!". Цікаво, що Худжамов обіймає кохану у воротарських рукавичках.

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"Кохання усього мого життя": українські політики показали "половинки" на День Валентина

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук фото зі своїм коханим, плавцем Михайлом Романчуком підписала так: "Ти найкращий в світі. Найкращий чоловік... Найкращий друг... Люблю тебе".

You are the best in the whole world🖤 The best husband 🖤 The best friend 🖤 Love you ... 🖤 Photo: @gaeva_ksusha 📸. . . . #family #love #photoshoot #loveyou #smile #ukraine #sportfamily #photo #happy #familyphoto

A post shared by MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh) on

Знаменита гімнастка Ганна Різатдінова поділилася фото з одного зі своїх виступів, на якому все зрозуміло без слів:

#happyvalentinesday ❤️

A post shared by Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova) on

Легкоатлетка Юлія Левченко: "Ви - чиєсь щастя".

You're someone's happiness ❤️

A post shared by Yuliia Levchenko (@levchenkou) on

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко зворушливо привітав з Днем святого Валентина.

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Автор
Денис Карпов
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