Зірки українського спорту пристрасно відзначили День Валентина - фото

14 лютого відзначається День всіх закоханих. Відомі українські спортсмени привітали своїх половинок в мережі.
Капітан "Динамо" Віктор Циганков підписав знімок з дівчиною: "З Днем святого Валентина! Я тебе люблю!".
Півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський зізнався в любові дружині: "Кохана, ніжна, мила, з Днем закоханих, рідна моя. З кожним днем люблю тебе все сильніше я".
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко додав фото з дружиною Крістен Пазік. "Завжди, в любові, разом", - написав Шевченко.
Півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко розмітив в Instagram фото зі своєю нареченою Владою Седан.
Партнер українця по "Ман Сіті" Кевін Де Брюйне опублікував фото з дружиною і двома дітьми.
Іспанський форвард "Динамо" (Київ) Фран Соль поділився знімком з коханою.
Happy san Valentine's Day my love ❤️❤️❤️😘😘 #mimejorregalo #volverteaver @ aidatj_9
Шаблістка Ольга Харлан розмістила фото зі своїм бойфрендом - італійським фехтувальником Луїджі Самеле.
Лідер збірної України з карате Станіслав Горуна виставив на своїй сторінці фотографію зі своїм сином.
Баскетболіст збірної України Максим Пустозвонов, який недавно зробив пропозицію своїй дівчині Лані Кауфман у Палаці спорту в Києві, написав: "День Святого Валентина у нас кожен день. Люблю тебе".
Happy Valentine's Day we have every day☺️ Luv U @lankaf ❤️
Голкіпер "Маріуполя" Рустам Худжамов виклав пристрасне фото, підписавши його: "Пристрасно любіть, пристрасно живіть, пристрасно грайте!". Цікаво, що Худжамов обіймає кохану у воротарських рукавичках.
Легкоатлетка Марина Бех-Романчук фото зі своїм коханим, плавцем Михайлом Романчуком підписала так: "Ти найкращий в світі. Найкращий чоловік... Найкращий друг... Люблю тебе".
You are the best in the whole world🖤 The best husband 🖤 The best friend 🖤 Love you ... 🖤 Photo: @gaeva_ksusha 📸. . . . #family #love #photoshoot #loveyou #smile #ukraine #sportfamily #photo #happy #familyphoto
Знаменита гімнастка Ганна Різатдінова поділилася фото з одного зі своїх виступів, на якому все зрозуміло без слів:
Легкоатлетка Юлія Левченко: "Ви - чиєсь щастя".
Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко зворушливо привітав з Днем святого Валентина.
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