Ісландський пауерлифтер і актор Гафтор Юліус Бйорнссон, відомий за роллю Григора Гори Клігана в серіалі "Гра престолів", встановив світовий рекорд у становій тязі, піднявши штангу вагою 501 кг.

Попередній рекорд, що належав британцю Едді Холу, становив 500 кг. Через пандемію коронавiрусу рекорд був встановлений не на офіційних змаганнях, а в залі Бьернсона в Ісландії.

Hafthor Bjornsson has only gone and set the new World Record Deadlift (501kg) beating 500kg, the former World Record previously set by Eddie Hall 😱 pic.twitter.com/UaRI8tu0CX