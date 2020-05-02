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3 травня • оновлено в 23:21
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Зірка "Ігри престолів" Григор Гора Кліган встановив світовий рекорд в пауерліфтингу

12.5т
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Ісландський пауерлифтер і актор Гафтор Юліус Бйорнссон, відомий за роллю Григора Гори Клігана в серіалі "Гра престолів", встановив світовий рекорд у становій тязі, піднявши штангу вагою 501 кг.

Хафтор Бьернсон і Лінда Хілі

Хафтор Бьернсон і Лінда Хілі

kinofilms.ua

Попередній рекорд, що належав британцю Едді Холу, становив 500 кг. Через пандемію коронавiрусу рекорд був встановлений не на офіційних змаганнях, а в залі Бьернсона в Ісландії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голкіпер збірної України і донецького "Шахтаря" Андрій П'ятов став героєм американського мультсеріалу під назвою "The Champions".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Гра престолів 8
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