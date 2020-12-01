Жінка вперше у світі зіграла в чоловічій команді з американського футболу. Відео

Сара Фуллер стала першою жінкою у світі, яка ввійшла до складу чоловічої команди з американського футболу.

21-річна американка 28 листопада провела матч із чоловіками з "Vanderbilt Commodores" у чемпіонаті Power 5 – елітному турнірі зi студентського американського футболу, повідомляє BBC.

Дівчині довелося вийти на поле, оскільки більшість гравців її команди заразилися коронавірусом або пішли на самоізоляцію.

Сара Фуллер

Під час суботнього матчу проти Missouri Tigers, у якому її команда програла 0:41, вона одягла шолом зі слоганом "Грай, як дівчинка" на спині – на підтримку некомерційної групи, що заохочує дівчаток займатися спортом.

"Я просто хочу сказати всім дівчатам, що ви можете робити все, що захочете", – прокоментувала виступ Фуллер.

Сара є воротарем жіночої команди "Vanderbilt" iз соккеру (європейський футбол). Перше тренування з чоловічою командою з американського футболу вона провела за тиждень до матчу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідерка групи підтримки професійного клубу з американського футболу "Даллас Ковбойз" Гізер О'Коннор потрапила в неприємну ситуацію зі своєї домашньою еротикою.