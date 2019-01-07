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Жахлива травма бійця MMA шокувала коментаторів - відео не для людей зі слабкими нервами

2.3тЧитати матеріал російською

Американський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Джонатан Кінг під час бою проти співвітчизника Кріса Вільямса отримав жахливий перелом ноги.

Джонатан Кінг

Джонатан Кінг

кадр з відео

Боєць провів по опонентові "лоу кік" (удар ногою по нижній частині тіла), але кістки не витримали і переломилися. Коментатори були шоковані таким поворотом і не змогли стримати емоцій. Водночас сам потерпілий був спокійний і мовчки чекав, поки в октагон прибіжать медики.

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Тема
MMA
Місце
США
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