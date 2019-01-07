Жахлива травма бійця MMA шокувала коментаторів - відео не для людей зі слабкими нервами

Американський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Джонатан Кінг під час бою проти співвітчизника Кріса Вільямса отримав жахливий перелом ноги.

Джонатан Кінг кадр з відео

Боєць провів по опонентові "лоу кік" (удар ногою по нижній частині тіла), але кістки не витримали і переломилися. Коментатори були шоковані таким поворотом і не змогли стримати емоцій. Водночас сам потерпілий був спокійний і мовчки чекав, поки в октагон прибіжать медики.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що японський боєць змішаних єдиноборств ММА Юсуке Ячі отримав жахливу травму ока на турнірі Rizin 14 в андеркарті бою між Флойдом Мейвезером з Теншіной Насукавой.