"Жахи геноциду": російський хокеїст шокував своїм вбранням

Російський фігурист Антон Шулепов став учасником скандалу, пов'язаного з його костюмом, що нагадує уніформу в'язнів концтабору Освенцим.

Антон Шулепов

Votes are now open for the ISU Skating Awards. Check out the full list of candidates and select your favorite.



🔗 https://t.co/btv0ga0ogS #ISUSkatingAwards pic.twitter.com/EFpInP3GsL - ISU Figure Skating (@ISU_Figure) December 1, 2019

23-річний Шулепов виявився претендентом у номінації "кращий костюм" – ISU зазначив його образ для довільної програми, в якій фігурист виступає під композицію з фільму "Список Шиндлера".

"Я дуже шокована включенням костюма Антона Шулепова для довільної програми в список кращих. Це безвідповідально й образливо. Жахи геноциду – не розвага. Виправте це негайно", – написала розгнівана фоловерка офіційного акаунту ISU в Twitter.

Пізніше організатори премії зізналися, що допустили помилку. Спочатку був номінований костюм російського фігуриста для короткої програми.

"ISU шкодує, що помилково представив неправильний костюм (для довільної програми замість короткої) містера Шулепова. Помилку виправлено, ISU щиро вибачається за погані настрої, які вона викликала", – йдеться в заяві.

Votes are now open for the ISU Skating Awards. Check out the full list of candidates and select your favorite.



🔗 https://t.co/btv0ga0ogS #ISUSkatingAwards pic.twitter.com/EFpInP3GsL - ISU Figure Skating (@ISU_Figure) December 1, 2019

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