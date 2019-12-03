Головна Новини
4 грудня • оновлено в 01:44
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

"Жахи геноциду": російський хокеїст шокував своїм вбранням

3.4т
Читати матеріал російською

Російський фігурист Антон Шулепов став учасником скандалу, пов'язаного з його костюмом, що нагадує уніформу в'язнів концтабору Освенцим.

Антон Шулепов

Антон Шулепов

23-річний Шулепов виявився претендентом у номінації "кращий костюм" – ISU зазначив його образ для довільної програми, в якій фігурист виступає під композицію з фільму "Список Шиндлера".

"Я дуже шокована включенням костюма Антона Шулепова для довільної програми в список кращих. Це безвідповідально й образливо. Жахи геноциду – не розвага. Виправте це негайно", – написала розгнівана фоловерка офіційного акаунту ISU в Twitter.

Пізніше організатори премії зізналися, що допустили помилку. Спочатку був номінований костюм російського фігуриста для короткої програми.

"ISU шкодує, що помилково представив неправильний костюм (для довільної програми замість короткої) містера Шулепова. Помилку виправлено, ISU щиро вибачається за погані настрої, які вона викликала", – йдеться в заяві.

Новини
Російського фігуриста загнобили на батьківщині за провал на ЧЄ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13-річна російська фігуристка Анастасія Шаботова заявила, що для того, щоб успішно і стабільно виступати, необхідно вживати правильний допінг. Пізніше спортсменку в сльозах змусили пояснити, що вона мала на увазі.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "фігурне катання" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
фігурне катання
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
4
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги