Зеленський знову заговорив про проведення Олімпіади в Україні

Володимир Зеленський під час урочистої церемонії відкриття Льодового палацу в Маріуполі знову заявив, що для України амбітною спортивною метою є проведення Олімпійських ігор.

В якості одного з варіантів, глава держави запропонував провести спільні Ігри з сусідньою країною.

"Треба зрозуміти, які для цього кроки потрібно робити – і робити дуже швидко. Якщо це багато коштує – можна говорити про об'єднання і проводити Олімпійські ігри з іншими країнами", – цитує Зеленського його пресслужба.

Володимир Олександрович додав, що влада розвиває інфраструктуру, зокрема відновлює дороги, для розвитку туризму в Україні.

Проведення Олімпіади матиме символічне значення і також приверне іноземних туристів в нашу країну.

"Нам потрібен спортивний "Оскар", нам потрібна мета", – зазначив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 вересня міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів, що Зеленський поставив йому завдання привезти Олімпійські ігри в Україні.