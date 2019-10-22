Зеленський здивував МакГрегора

Колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор на пресконференції в Києві здивувався місцем попередньої роботи президента України Володимира Зеленського.

"Ваш президент до свого обрання був коміком? Що ж, це дуже цікаво. Насправді, якщо ми раніше слухали політиків як коміків, то чому тепер не можемо слухати коміка як політика? Чи є у мене мрія? У мене є не одна мрія, і кожна з них різна. Поки ж я сконцентрований на нинішнiй справі, а як буде далі – подивимося", – цитує Конора кореспондент OBOZREVATEL.

Новини МакГрегор вперше в історії прилетів до Києва і заговорив про Усика

Як повідомляв OBOZREVATEL, ірландський боєць прилетів із коротким візитом у столицю України, де зокрема зустрівся з журналістами. Поїздка в Україну відбувається на запрошення бренду Parimatch, світовим амбассадором якого спортсмен став у 2019 році. Це перший візит Конора в країну.

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