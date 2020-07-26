Зеленський за цей рік сильно розчарувався, – чемпіон України з карате Горуна

Шестиразовий чемпіон України з карате і призер чемпіонатів Європи та світу Станіслав Горуна розповів, яке питання поставив би президенту України Володимиру Зеленському при особистій зустрічі

За словами Горуни, йому здається, що Зеленський дуже сильно розчарувався своєю посадою, і йому цікаво було б дізнатися, чи не хоче Володимир Олександрович повернутися в шоу.

"Я б запитав, можливо, чи не хоче він повернутися назад в "95-й квартал". Думаю, що людина за цей рік сильно розчарувалась, і, я думаю, що у нього вже немає того ентузіазму, який був на початку ", – заявив Горуна в ефірі Youtube-каналу "Сила спорту".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Горуна зізнався, що відчуває відразу до українських боксерiв Олександра Усика та Василя Ломаченка через їх громадянську позицію.

У той же час Горуна заявив, що не поїхав би воювати з Росією на схід України. За словами титулованого спортсмена, йому є що втрачати.