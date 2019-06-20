Буде Путін: Зеленський відмовився приїжджати на відкриття Європейських ігор-2019

Президент України Володимир Зеленський не поїде до Мінська на відкриття Європейських ігор-2019, яке відбудеться в п'ятницю, 21 червня.

"Найближчими днями не планується візитів до Мінська", – цитує tribuna.com прес-секретаря глави держави Юлію Мендель.

Інформацію про можливий візит Зеленського в Білорусь, у рамках якої президент може відвідати відкриття Європейських ігор, місяць тому опублікувало видання "Білоруські новини".

На відкриття Європейських ігор запрошений президент Росії Володимир Путін, на церемонії будуть присутні прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, а також глава Чечні Рамзан Кадиров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, II Європейські ігри-2019 стартують у Мінську в п'ятницю, 21 червня. Показ змагань запланований на телеканалах "Інтер" та НТН.

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