Збірну України через пияцтво зняли з літака по дорозі на чемпіонат світу. Відео

Збірна України з бодібілдингу та фітнесу провела добу в аеропорту Амстердама після того, як всю делегацію зняли з рейсу на чемпіонат світу, який з 5 по 9 листопада проходить в іспанській Санта-Сусанні.

Як повідомив у себе в Instagram Олександра Суманеева, інцидент трапився через пияцтво одного з членів супроводу команди, а також порушення правил носіння масок.

"Один чувак з нашої групи бухав. Йому один раз сказали, що цього не можна робити, другий раз сказали. Потім його попросили вийти, а потім, через якийсь час, попросили вийти з літака всю групу, яка летить транзитом з Києва в Барселону", – розповіла Суманеева у себе в сторіз.

Через добу авіакомпанія надала спортсменам три нові рейси, за які довелося доплатити по 180 євро.

"KLM підтвердила, що збірну зняли через пияцтво. Летимо трьома різними рейсами. Першим летять ті, які виступають першими", – зазначила киянка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 жовтня Суманеева виграла "золото" на чемпіонаті світу серед юніорів з фітнесу та бодібілдингу, який пройшов у румунському місті Клуж-Напока.

Українка стала першою в категорії "фітнес-бікіні юніорки віком від 21 до 23 років до 166 см".