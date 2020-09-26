Збірну України депортують додому з Євро-2020 з волейболу

Організатори чемпіонату Європи з волейболу серед молодіжних команд вирішили не допустити збірну України до матчів фінальної стадії через виявлений випадок захворювання на коронавірус у гравця української команди.

Переговори з Європейською конфедерацією волейболу та урядом Чехії, де проходить Євро, результатів не дали. Збірна України повинна покинути країну протягом 24 годин.

"Відповідно до протоколів про стан здоров'я, встановленими місцевою владою, національнiй збірнiй України довелося відмовитися від участі на Євро-2020 U-20, який пройде в Брно і Куржіме. Це було нелегке рішення, але, з огляду на те, що здоров'я всіх, хто пов'язаний з турніром, було головним пріоритетом, не було іншого вибору, окрім як дотримуватися дуже суворого протоколу для стримування подальшого поширення нового вірусу", – йдеться в офіційному пресрелізі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на чемпіона Європи з волейболу з Росії напали з ножем. Інцидент стався біля відділення банку в Москві.