Збірну Росії позбавили прапора і назви на чемпіонаті світу з гандболу

Міжнародна федерація гандболу (МФГ) позбавила чоловічу збірну Росії прапора на майбутньому чемпіонаті світу, який 13 по 31 січня 2021 року відбудеться в Єгипті.

Також команді заборонено використовувати позначення RUS. Замість цього можна використовувати графічний логотип Федерації гандболу Росії і назва "Команда Федерації гандболу Росії". В офіційних документах і трансляціях збірна РФ буде виступати під абревіатурою RHF (Russian Handball Federation).

"Питання з державним гімном залишається відкритим. МОК взаємодіє з Олімпійським комітетом Росії, щоб прийти до спільного рішення. Якщо не вдасться знайти компроміс до початку чемпіонату світу, то під час нагородження буде звучати гімн МФГ", – йдеться на офіційному сайті федерації.

Збірна Російської Федерації гандболу почне свою кампанію в Єгипті-2021 групі H, де в спорткомплексі "Борг Аль Араб" зустрінеться з Білоруссю, Словенією і Південною Кореєю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 грудня 2020 року Спортивний арбітражного суду (CAS) виніс вердикт у справі між Російським антидопінговим агентством (РУСАДА) і Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) про недотримання вимог РУСАДА.

Росії під своєю символікою заборонили брати участь в Олімпійських іграх і чемпіонатах світу.