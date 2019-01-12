Збірну Росії ''кинули'' через скандал з допінгом

Російські бобслеїсти залишилися без спонсорської підтримки через порушення антидопінгових правил на Олімпіаді-2014 в Сочі. Про це повідомив глава федерації Олександр Зубков.

"Були вжито заходів, аби пішли всі спонсори, зараз у федерації не залишилося жодного з них. Сподіваюся, що до федерації все-таки повернуться обличчям, бо спонсорська підтримка - це підтримка в першу чергу спортсменів, фахівців, медичного персоналу", - цитує президента Федерації бобслею Росії ТАСС.

Збірна РФ із бобслею на Олімпіаді-2018 Федерація бобслею Росії

Незважаючи на те, що відсутність спонсорів чи не позначиться на участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях, це може вплинути на результати.

"Команда виїжджає в повному складі, але вона позбавлена додаткових надбавок, преміальних після закінчення сезону", - розповів про наслідки Зубков.

Олександр Зубков ТАСС

Олімпійський комітет Росії оскаржив рішення про визнання Зубкова олімпійським чемпіоном на території Росії. Спортивний арбітражний суд визнав главу федерації винним в порушенні антидопінгових правил. Однак протест ОКР був відхилений Мосміськсудом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний біатлоніст Мартен Фуркад наїхав на росіянина Олександра Логінова після перемоги в спринті на етапі Кубка світу в Оберхофі. Біатлоніста з РФ визнали винним у вживанні заборонених препаратів і відсторонили від участі в змаганнях з 2014 по 2016 рік.

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