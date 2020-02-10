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10 лютого • оновлено в 19:07
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Збірна України з карате феєрично виступила на молодіжному Євро

1.9т
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Збірна України з карате успішно виступила на чемпіонаті Європи серед кадетів, юніорів та молоді (U-21), який відбувся в Будапешті.

Українська "молодіжка" завоювала шість нагород, серед яких дві золоті медалі та чотири бронзові. Українці посіли шосте місце в командному заліку.

Молодіжна збірна України з карате

Молодіжна збірна України з карате

УФК

Чемпіонами Європи стали Олексій Гоцуляк (юніори, до 67 кг) та Ігор Логунов (U-21, понад 84 кг). "Бронзу" виграли кадети Віра Фоглінська (до 54 кг) і Ерік Рагозенко (до 57 кг), юніорка Оксана Базелюк (до 59 кг) і Андрій Заплітний (U-21, до 84 кг).

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Зазначимо, що рік тому на чемпіонаті Європи в Ольборзі в українців було три медалі, але жодної золотої (одне "срібло" й дві "бронзи"). Прогрес молодого покоління відзначив президент Української федерації карате Сергій Левчук.

"Формула успіху – це поєднання зусиль і талантів всіх членів команди", – підсумував глава УФК результат збірної на молодіжному Євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чарівна українська спортсменка Анжеліка Терлюга виграла престижний турнір з карате в Чилі.

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Читайте всі новини по темі "карате" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Трохимчук
Тема
карате
Місце
Угорщина Будапешт
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