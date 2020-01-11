Збірна України з гандболу програла на останній секунді в історичному матчі на Євро-2020

У Відні чоловіча збірна України з гандболу стартувала з прикрої поразки на історичному – своєму першому за останні 10 років – чемпіонаті Європи.

У матчі першого туру попереднього етапу українська збірна на останній секунді упустила нічию в протистоянні з командою Північної Македонії.

Північна Македонія обіграла Україну на останній секунді EHF

Підопічні Сергія Бебешка в першій половині зустрічі дозволили македонцям відірватися на відстань чотирьох м'ячів, а на перерву наші хлопці пішли поступаючись мінус 3. У важкому другому таймі суперники українців відривалися у рахунку і на 5 голів, але за 10 хвилин до кінця гри Владислав Остроушко зрівняв результат – 22:22! На останні секундах гри на табло горіли нічийні цифри 25:25, але найкращий снайпер македонців Кірілл Лазаров (в його активі 8 голів у цій грі) все ж приніс своїй команді перемогу.

Північна Македонія – Україна 26:25 (13:10)

Україна: Комок, Терехов; Акименко 1, Жук, 3, Козакевич 2, Горіга 1, Буйненко, Денисов 1, Гурковський 2, Дорощук, Остроушко 5, Шевельов, Тільте 1, Жуков 5, Ільченко (Н. В.), Чичикало (Н. В.) Головний тренер: Сергій Бебешко.

В іншому матчі нашої групи Австрія обіграла Чехію з рахунком 32:29. До наступного раунду Євро-2020 з групи вийдуть дві найкращі команди. У неділю українці зустрінуться з австрійцями, а македонці – з чехами.

Відзначимо, що в фінальну частину великого турніру "синьо-жовті" пробилися вперше з 2010 року. Євро-2020 проходить з 9-го по 26 січня в трьох країнах – Австрії, Норвегії та Швеції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, німецькому гандболісту вдався самий незвичайний удар десятиліття.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!