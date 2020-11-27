Збірна України виграла "золото" та "бронзу" на ЧЄ-2020 з художньої гімнастики

Збірна України виграла "золото" і "бронзу" на чемпіонаті Європи-2020 з художньої гімнастики, який відбувається в Києві з 26 по 29 листопада.

У п'ятницю, 27 листопада, відбувся вирішальний виступ у командному заліку, за підсумками якого наші спортсменки вибороли перше місце, набравши 237,150 балів. Вони випередили збірні Ізраїлю (236,900) та Азербайджану (226,175). Під час розподілу місць враховувалися виступи сеньорок у групових вправах і юніорок в індивідуальних видах.

Крім того, дорослі українки стали бронзовими призерками в багатоборстві з результатом у 63,700 балів. Цього разу команди Ізраїлю (67,575) й Азербайджану (66,300) зуміли обійти наших співвітчизниць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша віцепрезидентка Української федерації гімнастики Ірина Дерюгіна розповіла про великі труднощі під час організації чемпіонату Європи-2020 з художньої гімнастики в Києві.