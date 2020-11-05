Збірна України на останніх секундах уникла поразки вiд Росії у відборі на Євро-2022 з гандболу

Збірна України з гандболу зіграла внічию з командою Росії в 1-му матчі відбіркового турніру на чемпіонат Європи-2022.

Зустріч на паркеті палацу спорту "Уруччя" в Мінську завершився з рахунком 27:27.

Команди почали поєдинок в рівній боротьбі, проте під завісу першої половини впевнена гра росіян дозволила їм створити триочкову перевагу (16:13).

Ситуація змінилася в середині другого тайму. Грубість гандболістів збірної Росії коштувала їм видалення, чим вдало скористалися українці. Підопічні Миколи Степанця не тільки відіграли відставання, а й вийшли вперед (20:19).

A sneaky assist from @Ukrainianhandba's Stanislav Zhukov helps them decrease the gap vs @rushandball 🔥 The match remains on the edge in the final stages! #ehfeuro2022 #watchgamesseemore pic.twitter.com/M9v5swL7WT — EHF EURO (@EHFEURO) November 5, 2020

Доля зустрічі вирішилася на останніх хвилинах. За чотири хвилини до кінця Україна "горіла" 24:26, але наші співвітчизники змогли зрівняти рахунок.

Крім Росії і України в групі 3 будуть грають збірні Чехії і Фарерських островів.

Щоб вийти до фінальної частини чемпіонату Європи, яка пройде в Угорщині і Словаччині з 13 по 30 січня, необхідно зайняти одне з перших двох місць в групі, або виявитися однією з кращих чотирьох команд серед зайняли треті місця.

Другий матч Україна – Росія пройде 7 листопада. Початок о 14:00. Раніше був опублікований список телеканалів, які покажуть цю зустріч.