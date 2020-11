Збірна України на останніх секундах уникла поразки вiд Росії у відборі на Євро-2022 з гандболу

Збірна України з гандболу зіграла внічию з командою Росії в 1-му матчі відбіркового турніру на чемпіонат Європи-2022.

Зустріч на паркеті палацу спорту "Уруччя" в Мінську завершився з рахунком 27:27.

Команди почали поєдинок в рівній боротьбі, проте під завісу першої половини впевнена гра росіян дозволила їм створити триочкову перевагу (16:13).

Ситуація змінилася в середині другого тайму. Грубість гандболістів збірної Росії коштувала їм видалення, чим вдало скористалися українці. Підопічні Миколи Степанця не тільки відіграли відставання, а й вийшли вперед (20:19).

A sneaky assist from @Ukrainianhandba's Stanislav Zhukov helps them decrease the gap vs @rushandball 🔥 The match remains on the edge in the final stages! #ehfeuro2022 #watchgamesseemore pic.twitter.com/M9v5swL7WT