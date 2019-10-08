Збірна України "винесла" суперника і вийшла у четвертьфіна ЧС із мініфутболу

Збірна України з мініфутболу здобула розгромну перемогу в 1/8 фіналу чемпіонату світу, обігравши команду Гани з рахунком 8:0.

Збірна України з мініфутболу Федерація мініфутболу України

Збірна України вразила суперника швидкими і яскравими атаками вже у дебюті зустрічі, забивши чотири голи за перші вісім хвилин. Фактично зробивши гру, українці перейшли в режим економії сил, провели заміни. На поле вийшли гравці з української діаспори, які замінюють на турнірі тих, хто не зумів отримати візи до Австралії. В результаті аж 8 голів побувало у воротах Гани.

У складі України забивали: Цой, Харченко (2), Андрієнко, Хомин (3), Заєць. В 1/4 фіналу Україна зустрінеться з Угорщиною, яка на попередній стадії обіграла Колумбію (22:0). Матч Україна – Угорщина відбудеться 9 жовтня.

Чемпіонат світу з міні-футболу в Австралії проходить з 1-го по 11 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з мініфутболу стартувала на турнірі перемогою, граючи при цьому без воротаря.

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