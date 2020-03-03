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3 березня • оновлено в 22:02
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Збірна Росії заразилася коронавірусом

4.7т
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У двох членів збірної Росії з велогонок в Об'єднаних Арабських Еміратах, підтверджений коронавірус. Команда приїхала в Абу-Дабі на гонки "Тур ОАЕ".

епідемія коронавируса

епідемія коронавируса

ТАСС

У решти членів команди результати негативні, але про всяк випадок вони пройдуть повторні тести.

"Посольство знаходиться в контакті з російською командою - учасниками велогонки та хворими, а також еміратською владою в зв'язку з ситуацією, надає всю необхідну допомогу. Росіян помістили в лікарню, їх стан задовільний. Вони ще будуть здавати повторні тести, їх ціла серія тестів", - цитують РІА "Новини" старшого радника посольства РФ в Абу-Дабі Юрія Відакаса.

"Імена хворих – велогонщик Ігор Боєв та механік Дмитро Пилипович", - уточнює Telegram-канал "Мутко проти".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський футбольний союз (УЄФА) може заборонити відвідування глядачами деяких матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і Ліги Європи, щоб запобігти поширенню коронавiрусу.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Коронавірус велоспорт
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