Збірна Росії заразилася коронавірусом

У двох членів збірної Росії з велогонок в Об'єднаних Арабських Еміратах, підтверджений коронавірус. Команда приїхала в Абу-Дабі на гонки "Тур ОАЕ".

епідемія коронавируса ТАСС

У решти членів команди результати негативні, але про всяк випадок вони пройдуть повторні тести.

"Посольство знаходиться в контакті з російською командою - учасниками велогонки та хворими, а також еміратською владою в зв'язку з ситуацією, надає всю необхідну допомогу. Росіян помістили в лікарню, їх стан задовільний. Вони ще будуть здавати повторні тести, їх ціла серія тестів", - цитують РІА "Новини" старшого радника посольства РФ в Абу-Дабі Юрія Відакаса.

"Імена хворих – велогонщик Ігор Боєв та механік Дмитро Пилипович", - уточнює Telegram-канал "Мутко проти".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський футбольний союз (УЄФА) може заборонити відвідування глядачами деяких матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і Ліги Європи, щоб запобігти поширенню коронавiрусу.

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