Збірна Росії встановила ганебний антирекорд КМ, програвши з рахунком 0:61

Збірна Росії з регбі встановила ганебний антирекорд на Кубку світу-2019. Росіяни стали першою командою в історії чемпіонатів світу, яка програла всуху два матчі поспіль.

Про це повідомляється в "твіттері" Gracenote Live.

Шотландія - Росія - 61: 0 Іріе Хіроюкі

9 жовтня Росія поступилася команді Шотландії з рахунком 0:61. Ця поразка стала четвертою поспіль для російської збірної в турнірі. Після цього команда під керівництвом валлійського тренера Ліна Джонса припинила боротьбу на КМ-2019.

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Відзначимо, що в 1-му турі росіяни програли господарям змагань - Японії - з рахунком 10:30. У 2-му вони поступилися команді Самоа - 9:34. А в 3-му турі Росію розгромила збірна Ірландії - 35:0. Таким чином, росіяни не зуміли виграти жодного матчу в групі і завершили виступ на Кубку світу.

Кубок світу з регбі проходить раз на чотири роки. У 2015 році титул виграла збірна Нової Зеландії. Росіяни пробилися на КМ вдруге в історії, але не виграли жодного матчу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський футбольний клуб жорстко зганьбився в Лізі Європи, встановивши антирекорд.

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