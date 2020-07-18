Заважає мова ?! Геть до Ростова! – український каратист Горуна підтримав патріотичну акцію в Facebook
Призер чемпіонатів світу і Європи з карате, чемпіон Всесвітніх ігор 2017 року та Європейських ігор 2019 року Станіслав Горуна взяв участь в акції підтримки української мови в Facebook.
Шестиразовий чемпіон України і чемпіон Європи у себе в акаунті змінив аватар, додавши на свою фотографію гасло "Заважає мова ?! Геть до Ростова!".
Трохи більше ніж за добу знімок набрав більше 250 лайків.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Горуна жорстко висловився про ситуацію в Нових Санжарах Полтавської області, де сталися масові заворушення через коронавiруc.
Лідер і капітан збірної України з карате заявив, що відчуває злість з приводу побутових умов і рівня медичних послуг, які виявляються евакуйованим українцям з Уханя.