Заважає мова ?! Геть до Ростова! – український каратист Горуна підтримав патріотичну акцію в Facebook

Станіслав Горуна розмістив рамку в Facebook з патріотичним закликом.

Призер чемпіонатів світу і Європи з карате, чемпіон Всесвітніх ігор 2017 року та Європейських ігор 2019 року Станіслав Горуна взяв участь в акції підтримки української мови в Facebook.

Шестиразовий чемпіон України і чемпіон Європи у себе в акаунті змінив аватар, додавши на свою фотографію гасло "Заважає мова ?! Геть до Ростова!".

Трохи більше ніж за добу знімок набрав більше 250 лайків.

Станіслав Горуна підтримав українську акцію в Facebook Twitter Станіслава Горуна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Горуна жорстко висловився про ситуацію в Нових Санжарах Полтавської області, де сталися масові заворушення через коронавiруc.

Лідер і капітан збірної України з карате заявив, що відчуває злість з приводу побутових умов і рівня медичних послуг, які виявляються евакуйованим українцям з Уханя.