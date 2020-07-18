Заважає мова ?! Геть до Ростова! – український каратист Горуна підтримав патріотичну акцію в Facebook
Станіслав Горуна розмістив рамку в Facebook з патріотичним закликом.
Призер чемпіонатів світу і Європи з карате, чемпіон Всесвітніх ігор 2017 року та Європейських ігор 2019 року Станіслав Горуна взяв участь в акції підтримки української мови в Facebook.
Шестиразовий чемпіон України і чемпіон Європи у себе в акаунті змінив аватар, додавши на свою фотографію гасло "Заважає мова ?! Геть до Ростова!".
Трохи більше ніж за добу знімок набрав більше 250 лайків.
Станіслав Горуна підтримав українську акцію в Facebook Twitter Станіслава Горуна
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Горуна жорстко висловився про ситуацію в Нових Санжарах Полтавської області, де сталися масові заворушення через коронавiруc.
Лідер і капітан збірної України з карате заявив, що відчуває злість з приводу побутових умов і рівня медичних послуг, які виявляються евакуйованим українцям з Уханя.