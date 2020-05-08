"Застряг у Росії": UFC назвав винних у зриві бою Хабіб – Фергюсон

Президент Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дана Уайт зізнався, що несе відповідальність за зрив бою росіянина Хабіба Нурмагомедова та американця Тоні Фергюсона на UFC 249.

За словами менеджера, ніхто не був готовий до оголошення карантину через пандемію коронавируса.

"Раз не вийшло організувати бій Хабіба і Тоні, треба робити поєдинок Фергюсон – Гетжі, тут і думати немає чого. Переможець стане тимчасовим чемпіоном. Думаю, всі бачили слова Хабіба про те, що він готовий битися після Рамадана. Люди звинувачували його в тому, що він застряг в Росії, але Хабіб говорив правду. Ніхто з нас не міг такого передбачити. Ми всі прийняли погані рішення, через які він застряг у Росії. Це не тільки його провина – ми всі помилилися. Я теж несу за це відповідальність. Але так вже вийшло", – заявив Уайт в інтерв'ю BT Sport.

Відзначимо, що замість бою Хабіб – Фергюсон головною подією UFC 249 стане поєдинок Тоні з Джастіном Гетжі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тоні Фергюсон різко відгукнувся про Хабіба Нурмагомедова і Конора МакГрегора.

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