Засмучена, що немає ніякої підтримки з батьківщини, – єдина українка в UFC

Єдина представниця України в UFC Марина Мороз зізналася, що їй не вистачає підтримки з батьківщини.

"З України мені навіть жодного разу не дали ніякого одягу, щоб я змогла в костюмі українському десь до медіа вийти, поговорити... Нічого. Я прапор із собою вожу у валізі і все. Багато американських бійців мають локальних спонсорів, їм дуже допомагають. Є спонсори, які практично фінансово утримують, а у мене такого немає. Донині засмучена, що немає жодної підтримки з батьківщини", – цитує слова Мороз видання Sportarena.

Наша спортсменка виступає в найлегшій вазі. В останньому бою, який відбувся в березні, вона перемогла бразильську бійчиню Майру Буено Сілву і встановила рекорд UFC. Усього на її рахунку 10 перемог і 3 поразки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перебуваючи в лікарні з величезною раною на голові після поєдинку з Сілвою, Мороз розгорнула прапор України у себе в палаті.