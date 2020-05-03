Заслужений тренер СРСР із легкої атлетики Геннадій Солодов помер у Росії

Максим Богданов Інші види спорту 09:39, 3.05.2020 Оновлено: 10:05, 3.05.2020

Заслужений тренер СРСР з легкої атлетики Геннадій Солодов помер на 86 році життя, повідомляє пресслужба Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).

Геннадій Солодов
"Його передчасна смерть – непоправна втрата для легкої атлетики", – йдеться в повідомленні ВФЛА.

Геннадій Солодов – радянський легкоатлет, що спеціалізувався в спортивній ходьбі. Учасник двох Олімпіад (1960 і 1964 років) і майстер спорту СРСР міжнародного класу. Найбільш відомим спортсменом серед вихованців Солодова є Євген Євсюков – бронзовий призер чемпіонату світу та срібний призер чемпіонату Європи в приміщенні. Також Солодов тренував Олександра Яргунькіна – чемпіона Росії 2014 року в ходьбі на 50 кілометрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможець Олімпійських ігор у Мехіко в складі збірної СРСР списометальник Яніс Лусис помер на 81-му році життя,

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