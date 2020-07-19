Заслужений тренер СРСР про загиблу чемпіонку світу: пішла в стриптиз

Заслужена тренерка СРСР Тетяна Тарасова прокоментувала загибель 20-річної чемпіонки світу з фігурного катання серед юніорів Катерини Александровської.

На думку відомої наставниці, якщо спортсменка пішла працювати стриптизеркою, то вона напевно завершила професійну кар'єру,

"Співчуваю родині. Дуже шкода цю дівчинку і її батьків. Мабуть, вона вже закінчила кататися, я так думаю, раз вона вступила в стриптиз-клуб. Напевно, не могла влаштуватися на роботу, але точно я не знаю", – заявила Тарасова в інтерв'ю СЕ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тіло 20-річної Александровської було знайдено під вікнами багатоповерхівки в Москві. За попередніми даними дівчина наклала на себе руки, викинувшись із 6-го поверху.

Пізніше став відомий текст передсмертної записки, яку залишила фігуристка. Мати загиблої не впоралася з шоком і була госпіталізована в психіатричну клініку.

Крім того, тренер загиблої, розповів, що у неї на останньому тренуванні 10 січня був напад епілепсії.

Спортсменка народилася в Москві, кілька років прожила в Україні, а потім переїхала до Австралії, де взяла спортивне громадянство цієї країни.