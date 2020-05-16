Головна Новини
17 травня • оновлено в 02:39
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Заслужений тренер СРСР назвала Ірину Родніну "закінченою дурепою"

21.2т
Читати матеріал російською

Заслужений тренерка СРСР з фігурного катання Тетяна Тарасова назвала трикратну олімпійську чемпіонку і членкиню Генеральної ради партії "Єдина Росія" Ірина Родніна дурепою.

Володимир Путін і Ірина Родніна

Володимир Путін і Ірина Родніна

СЕ

Таким чином тренерка прокоментувала слова легендарної фігуристки про те, що "у Тарасової давно щось з мізками злетіло".

"Головне, що злетіло щось у неї. Тому що вона пише про вісімдесяті роки, а я говорю про 2001-й. Коли Олена Черкаська поїхала до Австралії з призером чемпіонату США, а я – з Альошею Ягудіним, і це були перші змагання в олімпійському сезоні напередодні Солт-Лейк-Сіті. Так що вона дура закінчена! Мені Ірину Костянтинівну шкода", – цитує Тарасову "Спорт-Експрес".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Родніна опинилась в центрі расистського скандалу, після того як розмістила на своїй сторінці в Twitter фотографію президента США Барака Обами з дружиною Мішель, здивовано дивляться на банан.

Крім того, Родніна заявляла, що Росія, анексувавши Крим, "врятувала" жителів півострова від "свавілля" України.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "фігурне катання" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
фігурне катання
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
36
Смішно
17
Цікаво
3
Сумно
11
Треш
Спорт Інші види спорту

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
NiP
VS
Heretics
Победа Heretics с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
Team Secret
VS
SMASH
Победа Team Secret
2,01 Сделать ставку
sAw
VS
KPI
Победа KPI с форой в +1,5 карты
1.78 Сделать ставку
Hard Legion
VS
Gambit Youngsters
Победа Gambit Youngsters
2,05 Сделать ставку
G2
VS
FaZe
Победа FaZe
1.68 Сделать ставку
Godsent
VS
North
Победа Godsent
1.60 Сделать ставку
Giants
VS
x6tence
Победа Giants с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Nemiga
VS
Syman
Победа Nemiga
1.90 Сделать ставку
Hard Legion
VS
Winstrike
Победа Hard Legion
2,11 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
S2V
Победа Movistar Riders с форой в -1,5 карты
1.55 Сделать ставку