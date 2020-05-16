Заслужений тренерка СРСР з фігурного катання Тетяна Тарасова назвала трикратну олімпійську чемпіонку і членкиню Генеральної ради партії "Єдина Росія" Ірина Родніна дурепою.
Володимир Путін і Ірина Родніна
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Таким чином тренерка прокоментувала слова легендарної фігуристки про те, що "у Тарасової давно щось з мізками злетіло".
"Головне, що злетіло щось у неї. Тому що вона пише про вісімдесяті роки, а я говорю про 2001-й. Коли Олена Черкаська поїхала до Австралії з призером чемпіонату США, а я – з Альошею Ягудіним, і це були перші змагання в олімпійському сезоні напередодні Солт-Лейк-Сіті. Так що вона дура закінчена! Мені Ірину Костянтинівну шкода", – цитує Тарасову "Спорт-Експрес".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Родніна опинилась в центрі расистського скандалу, після того як розмістила на своїй сторінці в Twitter фотографію президента США Барака Обами з дружиною Мішель, здивовано дивляться на банан.
Крім того, Родніна заявляла, що Росія, анексувавши Крим, "врятувала" жителів півострова від "свавілля" України.
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