Заслужений тренерка СРСР з фігурного катання Тетяна Тарасова назвала трикратну олімпійську чемпіонку і членкиню Генеральної ради партії "Єдина Росія" Ірина Родніна дурепою.

Володимир Путін і Ірина Родніна СЕ

Таким чином тренерка прокоментувала слова легендарної фігуристки про те, що "у Тарасової давно щось з мізками злетіло".

"Головне, що злетіло щось у неї. Тому що вона пише про вісімдесяті роки, а я говорю про 2001-й. Коли Олена Черкаська поїхала до Австралії з призером чемпіонату США, а я – з Альошею Ягудіним, і це були перші змагання в олімпійському сезоні напередодні Солт-Лейк-Сіті. Так що вона дура закінчена! Мені Ірину Костянтинівну шкода", – цитує Тарасову "Спорт-Експрес".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Родніна опинилась в центрі расистського скандалу, після того як розмістила на своїй сторінці в Twitter фотографію президента США Барака Обами з дружиною Мішель, здивовано дивляться на банан.

Крім того, Родніна заявляла, що Росія, анексувавши Крим, "врятувала" жителів півострова від "свавілля" України.

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