Головна Новини
4 лютого • оновлено в 01:19
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

"Заряджають": Хабіб зізнався, що не зможе провести бій у Росії

1.2т
Читати матеріал російською

Російський чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов практично не має сумнівів у тому, що буде проводити двобої на батьківщині.

На думку спортсмена, це неможливо через фінансові умови організації вечорів UFC, оскільки російські вболівальники не зможуть принести гарний прибуток.

Новини
UFC: розклад головних боїв 2020 року

Хабіб Нурмагомедов

Хабіб Нурмагомедов

Sportbox

"Я все менше і менше вірю в це. Якщо тільки на вулиці десь не поб'юся (сміється). Мій найближчий бій в Америці пройде, наступний вони теж хочуть зробити в Америці, тому що там можна більше грошей заробити. Наскільки я знаю, щодо Росії вони, якщо говорити на сленгу, заряджають велику суму. Але я до організаційних моментів відношення не маю", – наводить слова Хабіба "Спорт-Експрес".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов різко висловився на адресу голови UFC Дани Уайта через реванш з ірландською зіркою Конором МакГрегором.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "MMA" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
MMA UFC
Особа
Хабiб Нурмагомедов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги