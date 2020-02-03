"Заряджають": Хабіб зізнався, що не зможе провести бій у Росії

Російський чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов практично не має сумнівів у тому, що буде проводити двобої на батьківщині.

На думку спортсмена, це неможливо через фінансові умови організації вечорів UFC, оскільки російські вболівальники не зможуть принести гарний прибуток.

Хабіб Нурмагомедов Sportbox

"Я все менше і менше вірю в це. Якщо тільки на вулиці десь не поб'юся (сміється). Мій найближчий бій в Америці пройде, наступний вони теж хочуть зробити в Америці, тому що там можна більше грошей заробити. Наскільки я знаю, щодо Росії вони, якщо говорити на сленгу, заряджають велику суму. Але я до організаційних моментів відношення не маю", – наводить слова Хабіба "Спорт-Експрес".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов різко висловився на адресу голови UFC Дани Уайта через реванш з ірландською зіркою Конором МакГрегором.

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