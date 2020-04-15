Заростають бородою та беруться за ніж: як топспортсмени України змінилися за час карантину
12 квітня Україна пройшла перший місяць "коронавірусного" карантину, який посадив спортсменів по домівках. Не тільки без матчів, а й без тренувальних баз і полів, все – тільки вдома.
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Багато людей спорту вже відкрито скаржиться, що навіть за умови стабільних домашніх тренувань втрачають форму та ігровий (або змагальний) тонус. Ще один такий "карантинний" місяць, і спортсмени припинять бути спортсменами?
Через місяць обмежувальних заходів OBOZREVATEL вирішив подивитися, хто та як із українських зірок тримається на самоізоляції, а хто вже вже повністю здається перед сидінням вдома.
Лондонський карантин і привітання з Великоднем Андрія Шевченка
Головний тренер збірної України та легенда українського футболу Андрій Шевченко переживає епідемію коронавірусу зі своєю сім'єю в Лондоні. Навіть у свої 43 Шевченко підтримує відмінну фізичну форму, недавно разом із сином Крістіаном показавши досить незвичайний акробатичний трюк. І заодно привітав усіх із прийдешнім Великоднем.
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Євген Коноплянка: кухня, велосипед і чудовий настрій
На одного з найбільших "позитивчиків" збірної України – Євгена Коноплянку – карантин, здається, взагалі не впливає. 15 березня Коноплянка ще грав в УПЛ (хоч із закритими трибунами, але повноцінний матч), а вже з наступного дня засів на ізоляції. Але Женя зовсім не втрачає форму та зберігає чудовий настрій, за цей час записавши не одне відео з домашніми тренуваннями та взявши участь у кулінарному челенджі.
Змінити імідж, і вперед, на свіже повітря
Один з лідерів "Динамо" Віктор Циганков використав карантин для зовнішнього оновлення. Динамівець вирішив "обнулитися" в плані зачіски (хоча вже не вперше) і виглядати більш брутально.
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Еліна Світоліна: багато музики й "відосиків"
Українська тенісна зірка Еліна Світоліна максимально перетворює карантин на відпустку за допомогою музики та танців. Еліна бездоганно тримається в тонусі та регулярно тішить танцювальними "відосиками" для TikTok.
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Усик вирішив не голитися і буде набирати?
Ще задовго до карантину Олександр Усик почав відрощувати бороду, явно позбуваючись колишнього стилю. Домашня ізоляція – саме час для "бородатих" справ, над чим Усик й працює. Крім цього, якщо зважати на зовнішній вигляд боксера, він явно набирає та не поспішає тримати вагу на позначці дво-тримісячної давнини.
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Ломаченко залишається на рівні, підкидаючи нові трюки в залі
Боксер із українським паспортом Василь Ломаченко загалом проводить карантин, як і багато інших своїх будніх днів. Ломаченко повернувся на батьківщину, в Білгород-Дністровський, де перебуває в колі сім'ї, тренується у звичайний спосіб та малопомітний для навколишнього світу. У мережі Василь практично не викладає свої свіжі фото, зате любить підкидати фанатам сильні тренувальні "фішки".
Нове захоплення Ольги Харлан після денних тренувань
Одна з найкращих фехтувальниць планети, українка Ольга Харлан з усією відповідальністю проводить карантин у домашній ізоляції, не полишаючи тренувань і відмінно підтримуючи форму. Крім цього, Ольга знаходить для себе й нові, більш творчі заняття.
Карантин змусив Верняєва взяти в руки ніж...
Олег Верняєв щойно встиг нормально повернутися після великої травми та відновлення, як спортсменів посадили на карантин. Гімнаст загалом не сумує та бадьориться, а вільний час використовує для освоєння нових занять.