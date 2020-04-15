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15 квітня • оновлено в 12:58
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Заростають бородою та беруться за ніж: як топспортсмени України змінилися за час карантину

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12 квітня Україна пройшла перший місяць "коронавірусного" карантину, який посадив спортсменів по домівках. Не тільки без матчів, а й без тренувальних баз і полів, все – тільки вдома.

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Багато людей спорту вже відкрито скаржиться, що навіть за умови стабільних домашніх тренувань втрачають форму та ігровий (або змагальний) тонус. Ще один такий "карантинний" місяць, і спортсмени припинять бути спортсменами?

Через місяць обмежувальних заходів OBOZREVATEL вирішив подивитися, хто та як із українських зірок тримається на самоізоляції, а хто вже вже повністю здається перед сидінням вдома.

Лондонський карантин і привітання з Великоднем Андрія Шевченка

Головний тренер збірної України та легенда українського футболу Андрій Шевченко переживає епідемію коронавірусу зі своєю сім'єю в Лондоні. Навіть у свої 43 Шевченко підтримує відмінну фізичну форму, недавно разом із сином Крістіаном показавши досить незвичайний акробатичний трюк. І заодно привітав усіх із прийдешнім Великоднем.

Андрій Шевченко в січні відвідав матч лондонського "Челсі", а тепер проводить в Лондоні карантин

Андрій Шевченко в січні відвідав матч лондонського "Челсі", а тепер проводить в Лондоні карантин

instagram.com/andriyshevchenko

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Євген Коноплянка: кухня, велосипед і чудовий настрій

На одного з найбільших "позитивчиків" збірної України – Євгена Коноплянку – карантин, здається, взагалі не впливає. 15 березня Коноплянка ще грав в УПЛ (хоч із закритими трибунами, але повноцінний матч), а вже з наступного дня засів на ізоляції. Але Женя зовсім не втрачає форму та зберігає чудовий настрій, за цей час записавши не одне відео з домашніми тренуваннями та взявши участь у кулінарному челенджі.

Змінити імідж, і вперед, на свіже повітря

Один з лідерів "Динамо" Віктор Циганков використав карантин для зовнішнього оновлення. Динамівець вирішив "обнулитися" в плані зачіски (хоча вже не вперше) і виглядати більш брутально.

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Еліна Світоліна: багато музики й "відосиків"

Українська тенісна зірка Еліна Світоліна максимально перетворює карантин на відпустку за допомогою музики та танців. Еліна бездоганно тримається в тонусі та регулярно тішить танцювальними "відосиками" для TikTok.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

instagram.com/elisvitolina

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Усик вирішив не голитися і буде набирати?

Ще задовго до карантину Олександр Усик почав відрощувати бороду, явно позбуваючись колишнього стилю. Домашня ізоляція – саме час для "бородатих" справ, над чим Усик й працює. Крім цього, якщо зважати на зовнішній вигляд боксера, він явно набирає та не поспішає тримати вагу на позначці дво-тримісячної давнини.

Олександр Усик (зліва)

Олександр Усик (зліва)

instagram.com/usykaa

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Ломаченко залишається на рівні, підкидаючи нові трюки в залі

Боксер із українським паспортом Василь Ломаченко загалом проводить карантин, як і багато інших своїх будніх днів. Ломаченко повернувся на батьківщину, в Білгород-Дністровський, де перебуває в колі сім'ї, тренується у звичайний спосіб та малопомітний для навколишнього світу. У мережі Василь практично не викладає свої свіжі фото, зате любить підкидати фанатам сильні тренувальні "фішки".

🦾🍩🍩

Публікація від LOMA (@lomachenkovasiliy)

Нове захоплення Ольги Харлан після денних тренувань

Одна з найкращих фехтувальниць планети, українка Ольга Харлан з усією відповідальністю проводить карантин у домашній ізоляції, не полишаючи тренувань і відмінно підтримуючи форму. Крім цього, Ольга знаходить для себе й нові, більш творчі заняття.

На вчорашній церемонії "Герої спортивного Року", мені вдалося отримати нагороду в номінації "Народний Вибір"! І тепер мені хочеться крикнути: "Ай лав ю, пііііпл !!!", як кричать рок-зірки зі сцени 😝 Спасибі всім, хто голосував, хто хворіє, стежить і вірить! Не тільки вірить в мене, а й у нашу команду, в усьому тих, хто готується і бореться за потрапляння в # tokyo2020🇯🇵 Спасибі, що радієте перемогам і не засуджуєте за поразки. Адже всім нам, підтримка так важлива! 🤞🏻🤗 #olympicheroes #ceremony #award #tobecontinued #fencing #ukraine #saber

Публікація від Kharlan Olga (@olgakharlan)

Повноцінно фехтуваті вдома - Важко. Проти в мене з'явився час для малювання👩🏼🎨. А тренуючісь вдома можна гучно вмикати музику! 🤪 ⠀ ⠀ ⠀ # Залішайтесьвдома, як Олімпійські спортсмени, щоб Зберегти своє здоров'я та близьким людей🙌🏻 @visaua_official #staystrong @olympics ⠀ Fencing at home is difficult . However, I had time to draw👩🏼🎨, and when training at home I could turn on the music loud🤪 ⠀ ⠀ #stayhome as Olympic athletes for your health and health of your loved ones🙌🏻

Публікація від Kharlan Olga (@olgakharlan)

Карантин змусив Верняєва взяти в руки ніж...

Олег Верняєв щойно встиг нормально повернутися після великої травми та відновлення, як спортсменів посадили на карантин. Гімнаст загалом не сумує та бадьориться, а вільний час використовує для освоєння нових занять.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олекса Вітер
Теми
Прем'єр-ліга України Фехтування спортивна гімнастика
Особи
Андрій Шевченко Віктор Циганков Євген Коноплянка Олександр Усик Василь Ломаченко Ольга Харлан Олег Верняєв Еліна Світоліна
Теги
ФК Динамо Київ ФК Шахтар Збірна України з футболу збірна України з фехтування збірна України з тенісу
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