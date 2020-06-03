"Замість язика - ендоскоп": Ємельяненка висміяли за лестощі Кадирову

Знаменитий російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Олександр Ємельяненко зазнав жорсткої обструкції в інтернеті з боку уболівальників після своїх слів на адресу Рамзана Кадирова.

"Тренування з Кадировим мені дуже допомагають. Я був гранично здивований, коли ми з ним встали в спаринг. Коли Рамзан почав атакувати, цілеспрямовано йти вперед і бити, мене це прямо вразило. Я знаю засоби і способи захисту. Я йшов, ухилявся, пом'якшував удари. Зрозуміло, що я не завдавав удари тієї сили, якою володію. Мене вразило, що Кадиров йшов вперед і наносив удари, не дивлячись на те, що він нижчий на зріст. Плюс Рамзан дуже міцно розвинений фізично. Коли ми з ним робили кругову роботу з залізом, то працювали з однаковими вагами. Я втомився дуже сильно. Він виконував всю роботу нарівні з колективом, який тренувався", – розповів Ємельяненко в інтерв'ю Оксані Кравцової.

Фанати висміяли Ємельяненка, вважаючи, що боєць через гроші зайвий раз підлизується до глави Чечні.

Раніше Ємельяненко заявив, що не бачить альтернативи Володимиру Путіну на посту президента Росії. Таке раболепське ставлення до діючого глави РФ викликало бурхливе несхвалення в інтернеті.