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3 червня • оновлено в 20:38
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"Замість язика - ендоскоп": Ємельяненка висміяли за лестощі Кадирову

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Знаменитий російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Олександр Ємельяненко зазнав жорсткої обструкції в інтернеті з боку уболівальників після своїх слів на адресу Рамзана Кадирова.

"Тренування з Кадировим мені дуже допомагають. Я був гранично здивований, коли ми з ним встали в спаринг. Коли Рамзан почав атакувати, цілеспрямовано йти вперед і бити, мене це прямо вразило. Я знаю засоби і способи захисту. Я йшов, ухилявся, пом'якшував удари. Зрозуміло, що я не завдавав удари тієї сили, якою володію. Мене вразило, що Кадиров йшов вперед і наносив удари, не дивлячись на те, що він нижчий на зріст. Плюс Рамзан дуже міцно розвинений фізично. Коли ми з ним робили кругову роботу з залізом, то працювали з однаковими вагами. Я втомився дуже сильно. Він виконував всю роботу нарівні з колективом, який тренувався", – розповів Ємельяненко в інтерв'ю Оксані Кравцової.

Фанати висміяли Ємельяненка, вважаючи, що боєць через гроші зайвий раз підлизується до глави Чечні.

"Замість язика - ендоскоп": Ємельяненка висміяли за лестощі Кадирову
"Замість язика - ендоскоп": Ємельяненка висміяли за лестощі Кадирову
"Замість язика - ендоскоп": Ємельяненка висміяли за лестощі Кадирову
"Замість язика - ендоскоп": Ємельяненка висміяли за лестощі Кадирову

Раніше Ємельяненко заявив, що не бачить альтернативи Володимиру Путіну на посту президента Росії. Таке раболепське ставлення до діючого глави РФ викликало бурхливе несхвалення в інтернеті.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Олександр Емельяненко Рамзан Кадиров
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