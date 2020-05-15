Український легкоатлет Руслан Дмитренко став бронзовим призером чемпіонату Європи-2014 зі спортивної ходьби на 20 км після того, як російського спортсмена Олександра Іванова дискваліфікували за допінг.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України, про таке рішення їм повідомила Європейська легкоатлетична асоціація (EA).

Руслан Дмитренко проти Олександра Іванова

Шість років тому на фініші розгорнулася неймовірна боротьба. Для розподілу місць на п'єдесталі організаторам довелося звернутися до системи фотофінішу. Тоді чотирьох спортсменів розділили всього дві секунди. Переможцем став іспанець Мігель Анхель Лопес (1:19:44), другим прийшов дискваліфікований за допінг Олександр Іванов (1:19:45), а долю "бронзи" вирішили десяті частки секунди, на які ще один росіянин Денис Стрєльцов обійшов Дмитренка (обидва подолали дистанцію за 1:19:46).

У зв'язку з останніми подіями Стрєльцов піднявся на друге місце, а українець став третім.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул звинуватив Росію в тому, що вона намагалася втягнути Україну у скандали з допінгом і скомпрометувати її в очах WADA.