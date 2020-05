"Залишилося в минулому": Хабіб звернувся до Фергюсона після поразки від Гетжі

Російський боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов підтримав американця Тоні Фергюсона після його сенсаційної поразки в бою проти Джастіна Гетжі.

"Все, що сталося, залишилося в минулому. Вище ніс, Тоні. Я сподіваюся, що з тобою і твоєю сім'єю все буде добре. Коли твій син виросте, він буде тобою пишатися", – написав Хабіб у себе в Twitter.

Whatever happened is in the past. Heads up Tony, I hope everything is good with you and your family. When your son grow up, he'll be proud with you. @TonyFergusonXT