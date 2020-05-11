"Залишилося в минулому": Хабіб звернувся до Фергюсона після поразки від Гетжі

Російський боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов підтримав американця Тоні Фергюсона після його сенсаційної поразки в бою проти Джастіна Гетжі.

"Все, що сталося, залишилося в минулому. Вище ніс, Тоні. Я сподіваюся, що з тобою і твоєю сім'єю все буде добре. Коли твій син виросте, він буде тобою пишатися", – написав Хабіб у себе в Twitter.

Хабіб Нурмагомедов і Тоні Фергюсон YouTube

Whatever happened is in the past. Heads up Tony, I hope everything is good with you and your family. When your son grow up, he'll be proud with you. @TonyFergusonXT - khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) May 10, 2020

Нагадаємо, що Нурмагомедов і Фергюсон мали побитися в рамках головної події UFC 249, але росіянин не зміг прилетіти в США через пандемію коронавірусу. Замість Хабіба в бою за титул тимчасового чемпіона в легкій вазі виступив Гетжі, перемігши Тоні технічним нокаутом у п'ятому раунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фергюсон отримав серйозну травму в бою на турнірі UFC 249.

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