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"Залишилися розбіжності": МакГрегор висловився про реванш із Хабібом

1.2тЧитати матеріал російською

Ірландець Конор МакГрегор розраховує взяти реванш у російського чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова.

Перший поєдинок двох бійців відбувся в ніч на 7 жовтня 2018 року в Лас-Вегасі і завершився перемогою росіянина задушливим прийомом.

"Я впевнений у собі і горю бажанням зробити це знову. Я в формі – давайте зробимо це. Коли конфлікти залишаються, повинен бути реванш. Після нашого бою залишилися конфлікти: я вдарив його двоюрідного брата [Абубакара Нурмагомедова], коли Хабіб спробував вистрибнути з клітки і втекти. Це ще не кінець", - цитує МакГрегора tofight.

Конор МакГрегор і Хабіб Нурмагомедов

Конор МакГрегор і Хабіб Нурмагомедов

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Ірландський боєць назвав причини своєї поразки в першому поєдинку з Хабібом.

"Якщо ви робите щось раз по раз і рік за роком, тоді мотивація згасає. Відчуваю, що в той день саме це і сталося. Я не виявив до нього поваги: мені було плювати [на його стійку] і я пішов вперед. Він зловив мене. Якби я включився на повну, мене б ніколи не зловили таким ударом", - пояснив своє фіаско МакГрегор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ірландський боєць змішаного стилю (MMA) Конор МакГрегор назвав керівництву UFC умову свого повернення в октагон.

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Конор МакГрегорХабiб Нурмагомедов
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